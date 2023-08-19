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Макаров Мирон Яковлевич

Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Макаров Яков Моисеевич

Мать: Макарова Софья Нестеровна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Широта 57°19′8″N (57.318933), Долгота 46°41′21″E (46.689263)
Бракосочетание
13.01.1885

Жена: Макарова Матрена (Матрона) Романовна

Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.10.1885

Дочь: Мария Мироновна

Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.03.1888

Сын: Макаров Иван (Иоанн) Миронович

Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.11.1890

Сын: Макаров Николай Миронович

Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1892

Дочь: Смирнова Марфа Мироновна

Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1899

Дочь: Анна Мироновна

Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Александра Мироновна

Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.03.1903

Сын: Макаров Константин Миронович

Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.1906

Сын: Макаров Семен Миронович

Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
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