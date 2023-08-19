Макаров Мирон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
1867
Отец: Макаров Яков Моисеевич
Широта 57°19′8″N (57.318933), Долгота 46°41′21″E (46.689263)
Бракосочетание
13.01.1885
Рождение ребёнка
28.10.1885
Дочь: Мария Мироновна
Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна
Рождение ребёнка
26.03.1888
Сын: Макаров Иван (Иоанн) Миронович
Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна
Рождение ребёнка
28.11.1890
Сын: Макаров Николай Миронович
Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна
Рождение ребёнка
28.06.1892
Дочь: Смирнова Марфа Мироновна
Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна
Рождение ребёнка
24.07.1899
Дочь: Анна Мироновна
Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Александра Мироновна
Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна
Рождение ребёнка
21.03.1903
Сын: Макаров Константин Миронович
Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна
Рождение ребёнка
16.04.1906
Мать ребёнка: Макарова Матрена (Матрона) Романовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно