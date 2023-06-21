Макарова (Корчемкина) Матрена (Матрона) Романовна
Место рожденияп.Первяковского, Вятской губернии, Яранский уезд, Кундышская волость, Малоустинское общество
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 09.05.1945
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Корчемкин Роман Ермолаевич
Мать: не указана
п.Первяковского, Вятской губернии, Яранский уезд, Кундышская волость, Малоустинское общество
Бракосочетание
13.01.1885
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.10.1885
Дочь: Мария Мироновна
Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
26.03.1888
Сын: Макаров Иван (Иоанн) Миронович
Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
28.11.1890
Сын: Макаров Николай Миронович
Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
28.06.1892
Дочь: Смирнова Марфа Мироновна
Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.1899
Дочь: Анна Мироновна
Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Александра Мироновна
Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
21.03.1903
Сын: Макаров Константин Миронович
Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
16.04.1906
Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич
Смерть
После 09.05.1945