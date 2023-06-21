Макарова (Корчемкина) Матрена (Матрона) Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Корчемкина) Матрена (Матрона) Романовна

Место рождения

п.Первяковского, Вятской губернии, Яранский уезд, Кундышская волость, Малоустинское общество

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 09.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Корчемкин Роман Ермолаевич

Мать: не указана

п.Первяковского, Вятской губернии, Яранский уезд, Кундышская волость, Малоустинское общество
Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Макаров Мирон Яковлевич

Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.10.1885

Дочь: Мария Мироновна

Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.03.1888

Сын: Макаров Иван (Иоанн) Миронович

Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.11.1890

Сын: Макаров Николай Миронович

Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1892

Дочь: Смирнова Марфа Мироновна

Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1899

Дочь: Анна Мироновна

Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Александра Мироновна

Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.03.1903

Сын: Макаров Константин Миронович

Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.1906

Сын: Макаров Семен Миронович

Отец ребёнка: Макаров Мирон Яковлевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 09.05.1945
Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
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