деревня Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Макаровские

Шарангский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16751Макаров, поч. уд.при рч. Бабейке.707064039

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Кундышская волость
1523. Макаровский, починок бывший государственный, при речке Бабинке, дворов 19, жителей 104. В 8 верстах — 2 церкви православных, школа, 2 лавки

Список населённых мест Вятской губернии 1926 года

НазваниеСельсоветРод н/пкм до ВИКХозяйств крест. типаПрочихВсего хозяйствМужчинЖенщинОбоего полаУдмурт.Татар.Мари.Перм.Прочих
Вятская губерния, Яранский уезд, Шарангская волость
48Макаровские, Макарово, Макаровский при р. Бобинке.Щенниковскийдер. 19.54848129154283

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Шарангский район
102088Макаровскиедеревня57°19'46°37'O-38-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, Сельское поселение Щенниковский сельсовет
22656436121д Макаровскиедеревня

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