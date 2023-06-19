Макаров Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения21.11.1939
Дата смерти14.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.08.1979
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область