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Макаров Михаил Константинович

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Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.11.1939

Дата смерти

14.08.1979

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1939

Отец: Макаров Константин Миронович

Мать: Макарова Мария Алексеевна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.08.1979
Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область