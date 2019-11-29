Юферева (Макарова) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева (Макарова) Галина Константиновна

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Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.06.1933

Дата смерти

29.11.2019

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1933

Отец: Макаров Константин Миронович

Мать: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Крещение
1933
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Церковь Александра Невского
Образование
Между 01.09.1941 и 1945
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Школа 4 класса
Образование
С 01.09.1947 по 28.05.1950
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
7-ми летка | Current education:1 | Щенниковская школа
Работа или профессия
Между 1950 и 1954
Учетчик | колхоз Дружба
Работа или профессия
Между ?.10.1954 и ?.10.1955
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Обучение на годичных курсах в сельскохозяйственной школе (счетовод 2-й системы)
Работа или профессия
Между 1955 и ?.02.1956
Счетовод | колхоз Новый колос
Работа или профессия
Между 1956 и 1957
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Подносщица на взрывных работах, штрековая
Бракосочетание
01.02.1956

Муж: Юферев Василий Фролович

Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1957

Дочь: (Юферева) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Юферев Василий Фролович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юферев Василий Фролович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юферев Василий Фролович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Работа или профессия
Между 1966 и 1988
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Санитарка | ГРБ №6 на Рудник им. 3-го Интернационала.
Работа или профессия
С 1988
Пенсионерка
Смерть
29.11.2019
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | пос. Рудника им. 3-го Интернационала
Похороны
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
кладбище пос. Рудника 3-го Интернационала

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