Юферева (Макарова) Галина Константиновна
Место рождения
Дата рождения01.06.1933
Дата смерти29.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1933
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1933
Церковь Александра Невского
Образование
Между 01.09.1941 и 1945
Школа 4 класса
Образование
С 01.09.1947 по 28.05.1950
7-ми летка | Current education:1 | Щенниковская школа
Работа или профессия
Между 1950 и 1954
Учетчик | колхоз Дружба
Работа или профессия
Между ?.10.1954 и ?.10.1955
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Обучение на годичных курсах в сельскохозяйственной школе (счетовод 2-й системы)
Работа или профессия
Между 1955 и ?.02.1956
Счетовод | колхоз Новый колос
Работа или профессия
Между 1956 и 1957
Подносщица на взрывных работах, штрековая
Бракосочетание
01.02.1956
Рождение ребёнка
12.03.1957
Дочь: (Юферева) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Юферев Василий Фролович
Рождение ребёнка
06.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юферев Василий Фролович
Рождение ребёнка
04.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юферев Василий Фролович
Работа или профессия
Между 1966 и 1988
Санитарка | ГРБ №6 на Рудник им. 3-го Интернационала.
Работа или профессия
С 1988
Пенсионерка
Смерть
29.11.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость | пос. Рудника им. 3-го Интернационала
Похороны
Неизвестно
кладбище пос. Рудника 3-го Интернационала