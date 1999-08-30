Юферев Василий Фролович
Место рождения
Дата рождения11.03.1931
Дата смерти30.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1931
Образование
Между 01.09.1939 и 31.05.1943
Начальное. 4 класса
Работа или профессия
Между 1946 и 1952
Тонкинского района, Кировской области
тракторист-машинист в Лежнинском МТС | Тонкинского района, Кировской области
Военная служба
С 05.01.1952 по 13.12.1954
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
служба в СА., В\\часть 31382, инженерные войска, сапер, рядовой.
Работа или профессия
Между 1955 и 1978
забойщик, проходчик на медной шахте. | п. Ольховка, шахта Ольховка
Бракосочетание
01.02.1956
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1957
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Юферева Галина Константиновна
Рождение ребёнка
06.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юферева Галина Константиновна
Рождение ребёнка
04.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юферева Галина Константиновна
Награда
?.10.1967
Почетный горняк. Удостоверение №603
Работа или профессия
Между 1979 и 1987
машинист компрессорной установки | пос. Рудника им. 3-го Интернационала, шахта Капитальная.
Работа или профессия
Между 1981 и 1999
Пенсионер
Награда
03.03.1995
медаль За доблестный труд в Великую отечественную войну
Смерть
30.08.1999
Причина смерти: Болезнь | пос. Рудника им. 3-го Интернационала
Похороны
Неизвестно
кладбище пос. Рудника 3-го Интернационала