Ибраев Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраев Ибрагим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибраев Билял

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибраева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заппарова (Ибраева) Диляфруз

Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибраева Бадрижихан

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Усеинова (Ибраева) Бибисара

Мать ребёнка: Ибраева ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ибраев Ибниамин

Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан

Рождение ребёнка
05.12.1905

Дочь: Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна

Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан

Рождение ребёнка
24.02.1912

Дочь: Галеева (Ибраева) Суфия

Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан

Рождение ребёнка
26.05.1914

Дочь: Мухаметова (Ибраева) Фахрижихан Ибрагимовна

Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан

Рождение ребёнка
01.09.1920

Дочь: Габитова (Ибраева) Разия

Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан

Смерть
Неизвестно

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