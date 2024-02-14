Усеинова (Ибраева) Бибисара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усеинова (Ибраева) Бибисара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ибраев Ибрагим

Мать: Ибраева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1963

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