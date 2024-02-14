Ибраев Ибниамин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Ибраев Ибрагим
Мать: Ибраева Бадрижихан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ибраев Рашид
Мать ребёнка: Ибраева Бибинур Зиннажиаткызы
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ибраев Рафаель
Мать ребёнка: Ибраева Бибинур Зиннажиаткызы
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Насретдинова (Ибраева) Раида
Мать ребёнка: Ибраева Бибинур Зиннажиаткызы
Смерть
1953