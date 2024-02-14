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Ибраев Ибниамин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ибраев Ибрагим

Мать: Ибраева Бадрижихан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибраева Бибинур Зиннажиаткызы

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ибраев Рашид

Мать ребёнка: Ибраева Бибинур Зиннажиаткызы

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ибраев Рафаель

Мать ребёнка: Ибраева Бибинур Зиннажиаткызы

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Насретдинова (Ибраева) Раида

Мать ребёнка: Ибраева Бибинур Зиннажиаткызы

Смерть
1953

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