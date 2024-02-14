Ибраева Бибинур Зиннажиаткызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибраев Ибниамин
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ибраев Рашид
Отец ребёнка: Ибраев Ибниамин
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ибраев Рафаель
Отец ребёнка: Ибраев Ибниамин
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Насретдинова (Ибраева) Раида
Отец ребёнка: Ибраев Ибниамин
Смерть
1994