Ибраева Бибинур Зиннажиаткызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраева Бибинур Зиннажиаткызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибраев Ибниамин

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ибраев Рашид

Отец ребёнка: Ибраев Ибниамин

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ибраев Рафаель

Отец ребёнка: Ибраев Ибниамин

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Насретдинова (Ибраева) Раида

Отец ребёнка: Ибраев Ибниамин

Смерть
1994

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