Ибраева Бадрижихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраева Бадрижихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заппарова (Ибраева) Диляфруз

Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибраев Ибрагим

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ибраев Ибниамин

Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим

Рождение ребёнка
05.12.1905

Дочь: Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна

Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим

Рождение ребёнка
24.02.1912

Дочь: Галеева (Ибраева) Суфия

Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим

Рождение ребёнка
26.05.1914

Дочь: Мухаметова (Ибраева) Фахрижихан Ибрагимовна

Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим

Рождение ребёнка
01.09.1920

Дочь: Габитова (Ибраева) Разия

Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим

Смерть
1957

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