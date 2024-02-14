Ибраева Бадрижихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заппарова (Ибраева) Диляфруз
Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибраев Ибрагим
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ибраев Ибниамин
Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим
Рождение ребёнка
05.12.1905
Дочь: Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна
Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим
Рождение ребёнка
24.02.1912
Дочь: Галеева (Ибраева) Суфия
Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим
Рождение ребёнка
26.05.1914
Дочь: Мухаметова (Ибраева) Фахрижихан Ибрагимовна
Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим
Рождение ребёнка
01.09.1920
Дочь: Габитова (Ибраева) Разия
Отец ребёнка: Ибраев Ибрагим
Смерть
1957