Заппарова (Ибраева) Диляфруз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаппарова (Ибраева) Диляфруз

Заппарова (Ибраева) Диляфруз

Место рождения

г.Казань

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибраев Ибрагим

Мать: Ибраева Бадрижихан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заппаров Газиз Заппарович

Рождение ребёнка
28.07.1926

Сын: Зяппаров Рустам Газисович

Отец ребёнка: Заппаров Газиз Заппарович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Заппаров Родаль

Отец ребёнка: Заппаров Газиз Заппарович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.