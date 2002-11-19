Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1905

Дата смерти

19.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1905

Отец: Ибраев Ибрагим

Мать: Ибраева Бадрижихан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Абдрахман Исмагилович

Рождение ребёнка
17.07.1925

Дочь: (Ермакова) Ляля Абдрахмановна

Отец ребёнка: Ермаков Абдрахман Исмагилович

Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Ермаков Азат Абдрахманович

Отец ребёнка: Ермаков Абдрахман Исмагилович

Рождение ребёнка
15.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Абдрахман Исмагилович

Смерть
19.11.2002

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