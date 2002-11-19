Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1905
Дата смерти19.11.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1905
Отец: Ибраев Ибрагим
Мать: Ибраева Бадрижихан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1925
Дочь: (Ермакова) Ляля Абдрахмановна
Отец ребёнка: Ермаков Абдрахман Исмагилович
Рождение ребёнка
27.01.1927
Сын: Ермаков Азат Абдрахманович
Отец ребёнка: Ермаков Абдрахман Исмагилович
Рождение ребёнка
15.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Абдрахман Исмагилович
Смерть
19.11.2002