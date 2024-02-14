Ермаков Абдрахман Исмагилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Ермаков Абдрахман рядовой В архив Дата рождения __.__.1900 Дата и место призыва Кировский РВК Посмотреть на карте Военно-пересылочный пункт Казанский ВПП Посмотреть на карте Выбытие из воинской части ... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Ермаков Абдрахман Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1900 Дата призыва: Кировский РВК Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Казанский ВПП Выбытие из воинской части: 28.08.1942 Куда выбыл: 18 зсбр Номер команды: 14 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Казанский ВПП Опись ист. информации: 696573 Дело ист. информации: 29
Рождение ребёнка
17.07.1925
Дочь: (Ермакова) Ляля Абдрахмановна
Мать ребёнка: Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна
Рождение ребёнка
27.01.1927
Сын: Ермаков Азат Абдрахманович
Мать ребёнка: Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна
Рождение ребёнка
15.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна
Смерть
1957
Похороны
Неизвестно