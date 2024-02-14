Ермаков Абдрахман Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Абдрахман Исмагилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна

Военная служба
Неизвестно
Ермаков Абдрахман рядовой В архив Дата рождения __.__.1900 Дата и место призыва Кировский РВК Посмотреть на карте Военно-пересылочный пункт Казанский ВПП Посмотреть на карте Выбытие из воинской части ... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1925

Дочь: (Ермакова) Ляля Абдрахмановна

Мать ребёнка: Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна

Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Ермаков Азат Абдрахманович

Мать ребёнка: Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна

Рождение ребёнка
15.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна

Смерть
1957
Похороны
Неизвестно

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