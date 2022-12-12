Шафранова (Межакова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти23.04.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
14.06.1889
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Каютова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Межаков-Каютов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
05.11.1892 ст.
Сын: Межаков-Каютов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Межаков-Каютов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Межаков-Каютов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Межаков-Каютов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
13.08.1903
Дочь: Шафранова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Шафранов Павел Петрович
Развод
?.08.1903
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Шафранова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Шафранов Павел Петрович
Смерть
23.04.1930
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область