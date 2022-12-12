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Шафранова (Межакова) Мария Александровна

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Место рождения

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

23.04.1930

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Межаков Александр Александрович

Мать: Межакова Фаина Александровна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.06.1889

Муж: Межаков-Каютов Сергей Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Каютова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Межаков-Каютов Сергей Павлович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1892 ст.

Сын: Межаков-Каютов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Межаков-Каютов Сергей Павлович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Каютов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Межаков-Каютов Сергей Павлович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.

Сын: Каютов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Межаков-Каютов Сергей Павлович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1903

Дочь: Шафранова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Шафранов Павел Петрович

Винница, Вінницька область
Развод
?.08.1903

Муж: Межаков-Каютов Сергей Павлович

Бракосочетание
1903

Муж: Шафранов Павел Петрович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Шафранова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Шафранов Павел Петрович

Винница, Вінницька область
Смерть
23.04.1930
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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