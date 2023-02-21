Межаков-Каютов (Каютов) Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти21.11.1911 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Каютов Павел Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1889
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Каютова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна
Рождение ребёнка
05.11.1892 ст.
Сын: Межаков-Каютов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна
Смена фамилии
28.07.1898 ст.
Межаков-Каютов
Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.
Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна
Развод
?.08.1903
Работа или профессия
1906
Исправляющий должность Вологодского губернатора
Работа или профессия
1907
Временно управляющий Вологодской губернией.
Работа или профессия
С 29.06.1909 по 23.10.1909 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Член Государственного Совета Российской Империи от Вологодской губернии
Работа или профессия
С 12.07.1909 по 21.11.1911 ст.
Минский вице-губернатор.
Смерть
21.11.1911 ст.