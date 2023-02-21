Межаков-Каютов (Каютов) Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межаков-Каютов (Каютов) Сергей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

21.11.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Каютов Павел Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.06.1889

Жена: Шафранова Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Каютова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1892 ст.

Сын: Межаков-Каютов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Каютов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смена фамилии
28.07.1898 ст.
Межаков-Каютов
Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.

Сын: Каютов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Развод
?.08.1903

Жена: Шафранова Мария Александровна

Работа или профессия
1906
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исправляющий должность Вологодского губернатора
Работа или профессия
1907
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Временно управляющий Вологодской губернией.
Работа или профессия
С 29.06.1909 по 23.10.1909 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Член Государственного Совета Российской Империи от Вологодской губернии
Работа или профессия
С 12.07.1909 по 21.11.1911 ст.
Минск, Минск
Минский вице-губернатор.
Смерть
21.11.1911 ст.
Минск, Минск
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