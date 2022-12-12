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Межаков-Каютов Александр Сергеевич

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Место рождения

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.11.1892 ст.

Дата смерти

25.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1892 ст.

Отец: Межаков-Каютов Сергей Павлович

Мать: Шафранова Мария Александровна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1917 ст.

Жена: Межакова-Каютова Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
08.08.1927

Сын: Калужский Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Межакова-Каютова Ксения Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Получение воинского звания/чина
09.05.1937
Москва, город федерального значения Москва
интендант 1 ранга
Арест
05.11.1937
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.04.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
расстрелян
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