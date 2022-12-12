Межаков-Каютов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1892 ст.
Дата смерти25.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1892 ст.
Бракосочетание
02.02.1917 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1927
Сын: Калужский Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Межакова-Каютова Ксения Владимировна
Получение воинского звания/чина
09.05.1937
интендант 1 ранга
Арест
05.11.1937
Смерть
25.04.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
расстрелян