Межакова-Каютова (Радугина) Ксения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межакова-Каютова (Радугина) Ксения Владимировна

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

08.02.1891 ст.

Дата смерти

09.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1891 ст.

Отец: Радугин Владимир Николаевич

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
02.02.1917 ст.

Муж: Межаков-Каютов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
08.08.1927

Сын: Калужский Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Межаков-Каютов Александр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Арест
12.11.1937
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.10.1955
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