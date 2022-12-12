Межакова-Каютова (Радугина) Ксения Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.02.1891 ст.
Дата смерти09.10.1955
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1891 ст.
Отец: Радугин Владимир Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1917 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1927
Сын: Калужский Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Межаков-Каютов Александр Сергеевич
Арест
12.11.1937
Смерть
09.10.1955