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Межаков Александр Александрович

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Место рождения

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.04.1839 ст.

Дата смерти

22.08.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1839 ст.

Отец: Межаков Александр Павлович

Мать: Межакова Юлия Францевна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1863

Жена: Межакова Фаина Александровна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Шафранова Мария Александровна

Мать ребёнка: Межакова Фаина Александровна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Межакова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Межакова Фаина Александровна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.08.1897 ст.
Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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