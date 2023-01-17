Межаков Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения27.04.1839 ст.
Дата смерти22.08.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1839 ст.
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Шафранова Мария Александровна
Мать ребёнка: Межакова Фаина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Межакова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Межакова Фаина Александровна
Смерть
22.08.1897 ст.