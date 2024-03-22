Межакова (Брянчанинова) Фаина Александровна
Место рождения
Дата рождения30.11.1841 ст.
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1841 ст.
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Шафранова Мария Александровна
Отец ребёнка: Межаков Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Межакова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Межаков Александр Александрович
Смерть
1923