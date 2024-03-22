Межакова (Брянчанинова) Фаина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межакова (Брянчанинова) Фаина Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

30.11.1841 ст.

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1841 ст.

Отец: Брянчанинов Александр Петрович

Мать: Брянчанинова Елена Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1863

Муж: Межаков Александр Александрович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Шафранова Мария Александровна

Отец ребёнка: Межаков Александр Александрович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Межакова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Межаков Александр Александрович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1923
Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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