Брянчанинова (Волкова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянчанинова (Волкова) Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1815 ст.

Дата смерти

05.02.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1815 ст.

Отец: Волков Павел Платонович

Мать: Волкова Авдотья Васильевна

Бракосочетание
13.06.1834 ст.

Муж: Брянчанинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1839

Сын: Брянчанинов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Брянчанинов Александр Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1841 ст.

Дочь: Межакова Фаина Александровна

Отец ребёнка: Брянчанинов Александр Петрович

Смерть
05.02.1857 ст.
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