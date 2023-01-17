Брянчанинова (Волкова) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1815 ст.
Дата смерти05.02.1857 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1815 ст.
Бракосочетание
13.06.1834 ст.
Рождение ребёнка
18.04.1839
Сын: Брянчанинов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Брянчанинов Александр Петрович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1841 ст.
Дочь: Межакова Фаина Александровна
Отец ребёнка: Брянчанинов Александр Петрович
Смерть
05.02.1857 ст.