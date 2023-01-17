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Брянчанинов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1798 ст.

Дата смерти

01.10.1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1798 ст.

Отец: Брянчанинов Пётр Александрович

Мать: Брянчанинова Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
13.06.1834 ст.

Жена: Брянчанинова Елена Павловна

Рождение ребёнка
18.04.1839

Сын: Брянчанинов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Брянчанинова Елена Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1841 ст.

Дочь: Межакова Фаина Александровна

Мать ребёнка: Брянчанинова Елена Павловна

Смерть
01.10.1861 ст.
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