Брянчанинов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1798 ст.
Дата смерти01.10.1861 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1798 ст.
Бракосочетание
13.06.1834 ст.
Рождение ребёнка
18.04.1839
Сын: Брянчанинов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Брянчанинова Елена Павловна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1841 ст.
Дочь: Межакова Фаина Александровна
Мать ребёнка: Брянчанинова Елена Павловна
Смерть
01.10.1861 ст.