Брянчанинова (Чулкова) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1798 ст.
Сын: Брянчанинов Александр Петрович
Отец ребёнка: Брянчанинов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Брянчанинов Пётр Петрович
Отец ребёнка: Брянчанинов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
26.02.1810 ст.
Сын: Брянчанинов Николай Петрович
Отец ребёнка: Брянчанинов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Гревениц Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Брянчанинов Пётр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно