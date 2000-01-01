Брянчанинова (Чулкова) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянчанинова (Чулкова) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1798 ст.

Сын: Брянчанинов Александр Петрович

Отец ребёнка: Брянчанинов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Брянчанинов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Брянчанинов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
26.02.1810 ст.

Сын: Брянчанинов Николай Петрович

Отец ребёнка: Брянчанинов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Гревениц Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Брянчанинов Пётр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брянчанинов Пётр Александрович

Смерть
Неизвестно
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