Гревениц (Брянчанинова) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1887
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
1830
Степурино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.04.1831 ст.
Сын: Гревениц Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
19.08.1832 ст.
Сын: Гревениц Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
28.09.1834 ст.
Дочь: Иванова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пасынкова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
16.12.1838 ст.
Сын: Гревениц Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
26.10.1840 ст.
Сын: Гревениц Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
18.02.1842 ст.
Дочь: Гревениц София Григорьевна
Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гревениц Модест Григорьевич
Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
08.08.1850 ст.
Сын: Гревениц Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
19.09.1854 ст.
Дочь: Гревениц Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович
Смерть
1887