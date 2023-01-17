Гревениц (Брянчанинова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гревениц (Брянчанинова) Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Брянчанинов Пётр Александрович

Мать: Брянчанинова Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
1830

Муж: Гревениц Григорий Абрамович

Степурино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.04.1831 ст.

Сын: Гревениц Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.08.1832 ст.

Сын: Гревениц Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.09.1834 ст.

Дочь: Иванова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пасынкова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1838 ст.

Сын: Гревениц Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1840 ст.

Сын: Гревениц Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1842 ст.

Дочь: Гревениц София Григорьевна

Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гревениц Модест Григорьевич

Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1850 ст.

Сын: Гревениц Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1854 ст.

Дочь: Гревениц Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Гревениц Григорий Абрамович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1887
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