Пасынкова (Гревениц) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова (Гревениц) Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1901

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Гревениц Григорий Абрамович

Мать: Гревениц Елизавета Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.1861 ст.

Муж: Пасынков Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
16.12.1861 ст.

Дочь: Пасынкова Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
02.03.1863 ст.

Дочь: Пасынкова Антонина Кирилловна

Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
26.05.1865 ст.

Сын: Пасынков Кирилл Кириллович

Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
11.02.1868 ст.

Дочь: Пасынкова Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович

Смерть
После 1901
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