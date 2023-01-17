Пасынкова (Гревениц) Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
05.02.1861 ст.
Рождение ребёнка
16.12.1861 ст.
Дочь: Пасынкова Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
02.03.1863 ст.
Дочь: Пасынкова Антонина Кирилловна
Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1865 ст.
Сын: Пасынков Кирилл Кириллович
Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1868 ст.
Дочь: Пасынкова Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович
Смерть
После 1901