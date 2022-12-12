Иванова (Гревениц) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Гревениц) Анна Григорьевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

28.09.1834 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1834 ст.

Отец: Гревениц Григорий Абрамович

Мать: Гревениц Елизавета Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
30.04.1854 ст.

Муж: Иванов Андрей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.01.1855 ст.

Дочь: Иванова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
07.08.1858 ст.

Сын: Иванов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Александрович

Кладовка, Катринская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1861 ст.

Дочь: Ильинская Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1868

Сын: Иванов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
12.07.1869 ст.

Сын: Иванов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Иванов Андрей Александрович

Смерть
1919
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