Иванова (Гревениц) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1834 ст.
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1834 ст.
Бракосочетание
30.04.1854 ст.
Рождение ребёнка
31.01.1855 ст.
Дочь: Иванова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
07.08.1858 ст.
Отец ребёнка: Иванов Андрей Александрович
Кладовка, Катринская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1861 ст.
Дочь: Ильинская Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1868
Сын: Иванов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Иванов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
12.07.1869 ст.
Отец ребёнка: Иванов Андрей Александрович
Смерть
1919