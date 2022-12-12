Брянчанинов Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения18.04.1839
Дата смерти17.08.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1839
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
11.02.1867 ст.
Дочь: Лутковская Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Брянчанинова Елена Александровна
Рождение ребёнка
10.08.1868 ст.
Дочь: Брянчанинова Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Брянчанинова Елена Александровна
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
06.11.1875
Сын: Брянчанинов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Брянчанинова Вера Александровна
Смерть
17.08.1918