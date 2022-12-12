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Брянчанинов Анатолий Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.04.1839

Дата смерти

17.08.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1839

Отец: Брянчанинов Александр Петрович

Мать: Брянчанинова Елена Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1866

Жена: Брянчанинова Елена Александровна

Рождение ребёнка
11.02.1867 ст.

Дочь: Лутковская Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Брянчанинова Елена Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.08.1868 ст.

Дочь: Брянчанинова Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Брянчанинова Елена Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Брянчанинова Вера Александровна

Рождение ребёнка
06.11.1875

Сын: Брянчанинов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Брянчанинова Вера Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
17.08.1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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