Брянчанинова (Касаткина) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения06.05.1846 ст.
Дата смерти21.04.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1846 ст.
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
11.02.1867 ст.
Дочь: Лутковская Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Брянчанинов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
10.08.1868 ст.
Дочь: Брянчанинова Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Брянчанинов Анатолий Александрович
Смерть
21.04.1870 ст.