Брянчанинова (Касаткина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянчанинова (Касаткина) Елена Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.05.1846 ст.

Дата смерти

21.04.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1846 ст.

Отец: Касаткин Александр Михайлович

Мать: Касаткина Мария Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1866

Муж: Брянчанинов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
11.02.1867 ст.

Дочь: Лутковская Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Брянчанинов Анатолий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.08.1868 ст.

Дочь: Брянчанинова Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Брянчанинов Анатолий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
21.04.1870 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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