Касаткина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Касаткин Николай Александрович
Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.05.1846 ст.
Дочь: Брянчанинова Елена Александровна
Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Брянчанинова Вера Александровна
Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
02.06.1849 ст.
Дочь: Фантгоф Ольга Александровна
Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
15.07.1854 ст.
Дочь: Касаткина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
17.05.1858 ст.
Сын: Касаткин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
17.01.1860 ст.
Сын: Касаткин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно