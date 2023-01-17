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Касаткина Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Касаткин Николай Александрович

Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.05.1846 ст.

Дочь: Брянчанинова Елена Александровна

Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Брянчанинова Вера Александровна

Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович

Шихино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1849 ст.

Дочь: Фантгоф Ольга Александровна

Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович

Шихино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1854 ст.

Дочь: Касаткина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1858 ст.

Сын: Касаткин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
17.01.1860 ст.

Сын: Касаткин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Касаткин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касаткин Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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