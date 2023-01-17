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Касаткин Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1858 ст.

Дата смерти

01.09.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1858 ст.

Отец: Касаткин Александр Михайлович

Мать: Касаткина Мария Николаевна

Бракосочетание
06.02.1883 ст.

Жена: Касаткина Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.

Сын: Касаткин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Касаткина Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 31.01.1892 по 04.05.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский губернский предводитель дворянства
Работа или профессия
С 31.12.1893 по 12.04.1900 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский губернский предводитель дворянства
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горемыкина Кира Владимировна

Мать ребёнка: Касаткина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касаткин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Касаткина Мария Ивановна

Смерть
01.09.1901 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похороны
04.09.1901 ст.
Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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