Касаткин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1858 ст.
Дата смерти01.09.1901 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1858 ст.
Бракосочетание
06.02.1883 ст.
Жена: Касаткина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.
Сын: Касаткин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Касаткина Мария Ивановна
Работа или профессия
С 31.01.1892 по 04.05.1893 ст.
Вологодский губернский предводитель дворянства
Работа или профессия
С 31.12.1893 по 12.04.1900 ст.
Вологодский губернский предводитель дворянства
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горемыкина Кира Владимировна
Мать ребёнка: Касаткина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касаткин Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Касаткина Мария Ивановна
Смерть
01.09.1901 ст.
Похороны
04.09.1901 ст.
Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область