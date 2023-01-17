Касаткина (Коновалова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина (Коновалова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1883 ст.

Муж: Касаткин Владимир Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.

Сын: Касаткин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Касаткин Владимир Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горемыкина Кира Владимировна

Отец ребёнка: Касаткин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касаткин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Касаткин Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно
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