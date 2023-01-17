Касаткина (Коновалова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.
Сын: Касаткин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Касаткин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горемыкина Кира Владимировна
Отец ребёнка: Касаткин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касаткин Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Касаткин Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно