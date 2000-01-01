Волкова (Межакова) Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Межакова) Авдотья Васильевна

Волкова (Межакова) Авдотья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Межаков Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Зубова Анна Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Платонович

Рождение ребёнка
14.04.1815 ст.

Дочь: Брянчанинова Елена Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Павел Платонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close