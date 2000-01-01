Волкова (Межакова) Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Межаков Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Зубова Анна Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Платонович
Рождение ребёнка
14.04.1815 ст.
Дочь: Брянчанинова Елена Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно