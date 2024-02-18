Витовтова (Волкова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти18.01.1857 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1827 ст.
Дочь: Родзянко (Витовтова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Витовтов Павел Александрович
Рождение ребёнка
02.09.1833 ст.
Дочь: Салтыкова (Витовтова) Аглаида Павловна
Отец ребёнка: Витовтов Павел Александрович
Смерть
18.01.1857 ст.