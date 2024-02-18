Витовтова (Волкова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витовтова (Волкова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

18.01.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Волков Павел Платонович

Мать: Волкова (Межакова) Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витовтов Павел Александрович

Рождение ребёнка
13.11.1827 ст.

Дочь: Родзянко (Витовтова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Витовтов Павел Александрович

Рождение ребёнка
02.09.1833 ст.

Дочь: Салтыкова (Витовтова) Аглаида Павловна

Отец ребёнка: Витовтов Павел Александрович

Смерть
18.01.1857 ст.

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