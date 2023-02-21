Волков Павел Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Волков Платон Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Зубова Анна Павловна
Мать ребёнка: Волкова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1815 ст.
Дочь: Брянчанинова Елена Павловна
Мать ребёнка: Волкова Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно