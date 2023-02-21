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Волков Павел Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Волков Платон Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Зубова Анна Павловна

Мать ребёнка: Волкова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
14.04.1815 ст.

Дочь: Брянчанинова Елена Павловна

Мать ребёнка: Волкова Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Авдотья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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