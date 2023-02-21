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Волков Платон Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1820

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1772 ст.

Сын: Волков Григорий Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Боборыкина Варвара Платоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Волков Павел Платонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1820
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