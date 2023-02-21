Волков Платон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1772 ст.
Сын: Волков Григорий Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Боборыкина Варвара Платоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1820