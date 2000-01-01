Боборыкина (Волкова) Варвара Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Волков Платон Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1803 ст.
Сын: Боборыкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Боборыкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Боборыкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Боборыкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Боборыкин Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Боборыкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Боборыкин Платон Алексеевич
Отец ребёнка: Боборыкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Боборыкин Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Боборыкин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1816