Боборыкина (Волкова) Варвара Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боборыкина (Волкова) Варвара Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1816

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Волков Платон Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1803 ст.

Сын: Боборыкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Боборыкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Боборыкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Боборыкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Боборыкин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Боборыкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Боборыкин Платон Алексеевич

Отец ребёнка: Боборыкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Боборыкин Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Боборыкин Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боборыкин Алексей Васильевич

Смерть
1816
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