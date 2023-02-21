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Боборыкин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1768 ст.

Дата смерти

29.07.1823 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1768 ст.

Отец: Боборыкин Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1803 ст.

Сын: Боборыкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Боборыкина Варвара Платоновна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Боборыкин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Боборыкина Варвара Платоновна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Боборыкин Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Боборыкина Варвара Платоновна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Боборыкин Платон Алексеевич

Мать ребёнка: Боборыкина Варвара Платоновна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Боборыкин Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Боборыкина Варвара Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боборыкина Варвара Платоновна

Смерть
29.07.1823 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похороны
?.07.1823 ст.
Спасо-Прилуцкий, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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