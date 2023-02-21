Боборыкин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1768 ст.
Дата смерти29.07.1823 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1768 ст.
Отец: Боборыкин Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1803 ст.
Сын: Боборыкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Боборыкина Варвара Платоновна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Боборыкин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Боборыкина Варвара Платоновна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Боборыкин Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Боборыкина Варвара Платоновна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Боборыкин Платон Алексеевич
Мать ребёнка: Боборыкина Варвара Платоновна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Боборыкин Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Боборыкина Варвара Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1823 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похороны
?.07.1823 ст.
Спасо-Прилуцкий, Вологодский уезд, Вологодская губерния