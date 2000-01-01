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Боборыкин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Боборыкин Иван Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1756 ст.

Сын: Боборыкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1768 ст.

Сын: Боборыкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1772 ст.

Сын: Боборыкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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