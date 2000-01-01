Боборыкин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Боборыкин Иван Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1756 ст.
Сын: Боборыкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1768 ст.
Сын: Боборыкин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1772 ст.
Сын: Боборыкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно