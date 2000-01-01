Боборыкин Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1695
Дата смертиДо 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1695
Отец: Боборыкин Герасим Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Боборыкин Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лермонтова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Боборыкина Евдокия Фёдоровна
Смерть
До 1756