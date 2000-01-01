Боборыкин Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боборыкин Иван Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1695

Дата смерти

До 1756

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1695

Отец: Боборыкин Герасим Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Боборыкин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боборыкина Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лермонтова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Боборыкина Евдокия Фёдоровна

Смерть
До 1756
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