Лермонтова (Боборыкина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Лермонтов Юрий Петрович
Рождение ребёнка
03.11.1763 ст.
Дочь: Свиньина Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Лермонтов Юрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голохвастова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Лермонтов Юрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно