Лермонтова (Боборыкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лермонтова (Боборыкина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боборыкин Иван Герасимович

Мать: Боборыкина Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Лермонтов Пётр Юрьевич

Отец ребёнка: Лермонтов Юрий Петрович

Рождение ребёнка
03.11.1763 ст.

Дочь: Свиньина Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Лермонтов Юрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голохвастова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Лермонтов Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лермонтов Юрий Петрович

Смерть
Неизвестно
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