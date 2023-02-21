Лермонтов Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лермонтов Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Лермонтов Пётр Юрьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Лермонтов Пётр Юрьевич

Мать ребёнка: Лермонтова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1763 ст.

Дочь: Свиньина Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Лермонтова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голохвастова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Лермонтова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лермонтова Анна Ивановна

Смерть
1779
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