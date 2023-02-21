Лермонтов Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Лермонтов Пётр Юрьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Лермонтова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1763 ст.
Дочь: Свиньина Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Лермонтова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голохвастова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Лермонтова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лермонтова Анна Ивановна
Смерть
1779