Свиньина (Лермонтова) Екатерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиньина (Лермонтова) Екатерина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1763 ст.

Дата смерти

26.05.1807 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1763 ст.

Отец: Лермонтов Юрий Петрович

Мать: Лермонтова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1787

Сын: Тугой-Свиньин Павел Петрович

Отец ребёнка: Свиньин Пётр Никитич

ус. Ефремово, Галичский уезд Костромской губернии
Смерть
26.05.1807 ст.
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