Свиньина (Лермонтова) Екатерина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1763 ст.
Дата смерти26.05.1807 ст.
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1763 ст.
Отец: Лермонтов Юрий Петрович
Мать: Лермонтова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1787
Сын: Тугой-Свиньин Павел Петрович
Отец ребёнка: Свиньин Пётр Никитич
ус. Ефремово, Галичский уезд Костромской губернии
Смерть
26.05.1807 ст.