Волков Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1812 ст.

Дата смерти

07.11.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1812 ст.

Отец: Волков Павел Платонович

Мать: Волкова (Межакова) Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Темирова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
27.12.1843 ст.

Сын: Волков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Волкова (Темирова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
23.10.1847 ст.

Сын: Волков Платон Николаевич

Мать ребёнка: Волкова (Темирова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
28.12.1850 ст.

Дочь: Волкова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Волкова (Темирова) Мария Васильевна

Смерть
07.11.1867 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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