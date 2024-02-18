Волков Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1812 ст.
Дата смерти07.11.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1812 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1843 ст.
Сын: Волков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Волкова (Темирова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.10.1847 ст.
Мать ребёнка: Волкова (Темирова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
28.12.1850 ст.
Дочь: Волкова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Волкова (Темирова) Мария Васильевна
Смерть
07.11.1867 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург