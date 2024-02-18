Волкова (Темирова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Темирова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович

Мать: Лестрелен (Семёнова) Нимфодора Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай Павлович

Рождение ребёнка
27.12.1843 ст.

Сын: Волков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Павлович

Рождение ребёнка
23.10.1847 ст.

Сын: Волков Платон Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Павлович

Рождение ребёнка
28.12.1850 ст.

Дочь: Волкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Павлович

Смерть
Неизвестно

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