Волкова (Темирова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1843 ст.
Сын: Волков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Павлович
Рождение ребёнка
23.10.1847 ст.
Отец ребёнка: Волков Николай Павлович
Рождение ребёнка
28.12.1850 ст.
Дочь: Волкова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Павлович
Смерть
Неизвестно