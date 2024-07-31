Лестрелен (Семёнова) Нимфодора Семёновна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти28.03.1876 ст.
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Жданов Прохор Иванович
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темирова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Темирова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1840
Муж: Лестрелен Ашилль
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.03.1876 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург