Лестрелен (Семёнова) Нимфодора Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лестрелен (Семёнова) Нимфодора Семёновна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

28.03.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Жданов Прохор Иванович

Мать: Дарья

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темирова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Темирова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1840

Муж: Лестрелен Ашилль

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.03.1876 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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