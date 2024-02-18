Волков Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1810 ст.
Дата смерти15.03.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1810 ст.
Бракосочетание
24.01.1836 ст.
Рождение ребёнка
1837
Сын: Волков Александр Александрович
Мать ребёнка: Волкова (Кусова) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
26.09.1840 ст.
Сын: Волков Павел Александрович
Мать ребёнка: Волкова (Кусова) Вера Алексеевна
Смерть
15.03.1886 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург