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Волков Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1810 ст.

Дата смерти

15.03.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1810 ст.

Отец: Волков Павел Платонович

Мать: Волкова (Межакова) Авдотья Васильевна

Бракосочетание
24.01.1836 ст.

Жена: Волкова (Кусова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Волков Александр Александрович

Мать ребёнка: Волкова (Кусова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
26.09.1840 ст.

Сын: Волков Павел Александрович

Мать ребёнка: Волкова (Кусова) Вера Алексеевна

Смерть
15.03.1886 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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