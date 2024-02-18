Волкова (Кусова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Кусова) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1836 ст.

Муж: Волков Александр Павлович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Волков Александр Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Павлович

Рождение ребёнка
26.09.1840 ст.

Сын: Волков Павел Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Павлович

Смерть
Неизвестно

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