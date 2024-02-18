Волкова (Кусова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1836 ст.
Рождение ребёнка
1837
Сын: Волков Александр Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Павлович
Рождение ребёнка
26.09.1840 ст.
Сын: Волков Павел Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Павлович
Смерть
Неизвестно