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Витовтов Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1797 ст.

Дата смерти

23.08.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витовтова (Волкова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
13.11.1827 ст.

Дочь: Родзянко (Витовтова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Витовтова (Волкова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
02.09.1833 ст.

Дочь: Салтыкова (Витовтова) Аглаида Павловна

Мать ребёнка: Витовтова (Волкова) Мария Павловна

Смерть
23.08.1876 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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