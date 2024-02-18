Витовтов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1797 ст.
Дата смерти23.08.1876 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1827 ст.
Дочь: Родзянко (Витовтова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Витовтова (Волкова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
02.09.1833 ст.
Дочь: Салтыкова (Витовтова) Аглаида Павловна
Мать ребёнка: Витовтова (Волкова) Мария Павловна
Смерть
23.08.1876 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург