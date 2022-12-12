Шафранов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1897 по 1899
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ординатор в лечебнице для душевнобольных
Работа или профессия
С 1899 по 1902
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
земский врач
Рождение ребёнка
13.08.1903
Дочь: Шафранова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Шафранова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна
Смерть
1919
от тяжёлой формы дистрофии