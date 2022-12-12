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Шафранов Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1897 по 1899
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ординатор в лечебнице для душевнобольных
Работа или профессия
С 1899 по 1902
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
земский врач
Рождение ребёнка
13.08.1903

Дочь: Шафранова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна

Винница, Вінницька область
Бракосочетание
1903

Жена: Шафранова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Шафранова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Шафранова Мария Александровна

Винница, Вінницька область
Смерть
1919
от тяжёлой формы дистрофии
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