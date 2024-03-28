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Штуль Петр

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Место рождения

Украина

Дата рождения

22.10.1884

Дата смерти

10.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1884

Отец: Штуль Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Штуль Александр

Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Штуль Дмитрий

Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна

Рождение ребёнка
15.03.1916

Сын: Штуль Тихон

Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна

Рождение ребёнка
04.08.1921

Сын: Штуль Василий

Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Шелуханова (Штуль) Анна

Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Штуль) Мария

Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна

Рождение ребёнка
03.12.1929

Дочь: Поповская (Штуль) Вера

Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна

Смерть
10.03.1943
Причина смерти: Болезнь

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