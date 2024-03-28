Штуль Петр
Место рожденияУкраина
Дата рождения22.10.1884
Дата смерти10.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1884
Отец: Штуль Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Штуль Александр
Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Штуль Дмитрий
Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна
Рождение ребёнка
15.03.1916
Сын: Штуль Тихон
Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна
Рождение ребёнка
04.08.1921
Сын: Штуль Василий
Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Шелуханова (Штуль) Анна
Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Штуль) Мария
Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна
Рождение ребёнка
03.12.1929
Дочь: Поповская (Штуль) Вера
Мать ребёнка: Штуль (Могилевская) Татьяна
Смерть
10.03.1943
Причина смерти: Болезнь